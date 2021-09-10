Слова Зеленского о войне с Россией не заслуживают внимания: Лавров

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией даже не заслуживают внимания. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", - сказал Лавров в рамках юбилейного XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021".

Российский министр высказал сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.

Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Зеленский считает, что украинцы и россияне стали врагами и между ними сейчас пропасть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы.