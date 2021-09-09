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Президент Армении выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Армении выразил соболезнования Владимиру Путину

Армен Саргсян в связи с трагической гибелью министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева направил президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.

«Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Евгения Зиничева, произошедшей при ликвидации последствий стихийных бедствий. Он самоотверженно служил своему народу и Родине и погиб при исполнении своего долга», - как передает «Арменпресс», говорится в письме Армена Саргсяна.


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