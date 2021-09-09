Аршак Карапетян принял новоназначенного командующего российскими миротворческими силами в Арцахе

9 сентября министр обороны Республики Армения принял новоназначенного командующего миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе генерал-майора Михаила Кособокова и командующего 102-й российской военной базой в Республике Армения полковника Дмитрия Овчарова.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Минобороны Армении, уточнив, что во встрече участие принял и атташе по вопросам обороны посольства России в Армении полковник Игорь Щербаков.

Аршак Карапетян поздравил генерал-майора Михаила Кособокова со вступлением в должность и пожелал ему успехов в миротворческой миссии.

Министр поздравил полковника Дмитрия Овчарова с назначением на должность командующего 102-й военной базой Российской Федерации и отметил роль и значение российского подразделения, дислоцированного на территории Армении.

Министр высоко оценил усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также ход и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.