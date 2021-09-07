Бархам Салех отметил необходимость расширения дипломатического присутствия Армении в Ираке

По случаю завершения своей дипломатической миссии в Ираке посол Республики Армения в Ираке Грачья Поладян 6 сентября встретился с президентом Республики Ирак Бархамом Салехом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте посольства РА в Ираке.

Президент Бархам Салех поблагодарил Грачья Поладяна за эффективную работу, проделанную им в рамках развития двусторонних отношений.

«Президент расширение дипломатического присутствия Армении в Ираке и активизацию экономических и культурных программ и инициатив назвал очень важными, подчеркнув эффективную работу, проделанную за последние годы. «Через дипломата он высшему руководству Армении передал теплые приветствия и наилучшие пожелания», - говорится в официальном заявлении посольства.

Посол Грачья Поладян поблагодарил президента за теплый прием и за слова признательности. Он с удовлетворением отметил, что в период его пребывания на этом посту власти Ирака и лично президент оказывали активное содействие в реализации различных программ и инициатив посольства Армении в Ираке.