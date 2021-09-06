КНР поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении: глава МИД Армении принял посла Китая

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял посла Китая в Республике Армения Фан Юна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи Мирзоян представил провокационные действия, осуществленные вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. Посол Китая отметил, что китайская сторона поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении.

Министр Мирзоян и посол Юн коснулись отношений, основанных на многовековых армяно-китайских дружеских отношениях, и подтвердили готовность двух стран предпринять совместные шаги для развития сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии.

В контексте всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта министр Мирзоян подчеркнул важность позиции Китая. Посол отметил, что Китай поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что будет способствовать стабильности всего региона.

Собеседники коснулись сотрудничества стран на многосторонних площадках, в этом контексте была подчеркнута идея сопряжения Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс и один путь».

Арарат Мирзоян и Фан Юн коснулись мер по преодолению пандемии коронавируса. Министр Мирзоян поблагодарил Китай за помощь в борьбе с пандемией.

Стороны также с удовлетворением отметили темпы роста двустороннего торгового оборота. Состоялся обмен мнениями о еще более эффективной реализации имеющегося в сфере экономического сотрудничества потенциала.