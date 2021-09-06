Делегация во главе с Аленом Симоняном с рабочим визитом выехала в Вену

Делегация во главе с председателем НС Аленом Симоняном с 6 по 9 сентября с трехдневным рабочим визитом будет в Вене. Она примет участие в V Всемирной конференции председателей парламентов, проходящей в столице Австрии Вене и в I Глобальном парламентском саммите по борьбе с терроризмом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в НС Армении, уточнив, что официальные работы конференции начинаются 7 сентября в формате панельных обсуждений и с насыщенной повесткой.

Основные темы обсуждения будут развернуты вокруг проблем, присущих парламентам разных стран и вопросов общего характера. В основе повестки конференции - выявление вопросов, связанных с защитой прав человека и их полной реализацией. В этом контексте будут обсуждены темы: «Достижение устойчивого развития требует большего внимания к благополучию человека и к защите окружающей среды, чем к экономическому развитию», «Отмена законов, дискриминирующих женщин и девочек, является единственным способом достижения гендерного равенства».

Парламентарии с целью выявления лучшего опыта коснутся и вопросов открытости, прозрачности и доступности парламентов в ущерб безопасности и как достичь баланса.

В повестке дня конференции также обмен межпарламентским опытом по преодолению общих противоэпидемических вызовов. Будут обсуждены такие вопросы, как «Глобальный ответ на вызовы COVID-19, потенциал многосторонних отношений», «Снижение воздействия COVID-19 на демократию».

В повестке визита и мероприятие, связанное с Межпарламентским союзом и Международным агентством по атомной энергии.

На первом Глобальном парламентском саммите по борьбе с терроризмом 9 сентября выступит председатель НС РА Ален Симонян. Он представит изучение прав и нужд пострадавших от терактов и коснется содействия, оказываемого депутатами в вопросе реинтеграции пострадавших.

Организаторами V Всемирной конференции председателей парламентов являются Межпарламентский союз, Организация Объединенных Наций и Парламент Австрии.