Нидерланды поддержат Армению: Карен Андреасян и Нико Схермерс провели обсуждение

Королевство Нидерландов готово содействовать Армении в осуществлении реформ, начатых в судебно-правовой сфере.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство юстиции Армении, уточнив, что вопросы сотрудничества Армения-Нидерланды сегодня обсуждали министр Карен Андреасян и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерс.

Посол интересовался приоритетами министерства и подчеркнул, что Нидерланды открыты для всех предложений.

Карен Андреасян представил пять предложений по сфере правосудия, направленных на реформы Конституции, уголовно-исполнительной и пробационной систем, оздоровление судебной системы посредством проверки добропорядочности, реформ в сфере принудительного исполнения и оцифровку судебно-правовой системы.

В этом контексте министр отметил, что сферы обширны, важны, и без содействия международных партнеров будет трудно осуществить реформы в этих направлениях.

Посол Схермерс выразил готовность Нидерландов углубить сотрудничество по ряду направлений.