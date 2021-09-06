Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ в Ереване встретился с Араратом Мирзояном

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев прибыл в Армению.

Как передает «Арменпресс», Игорь Ховаев в Ереване встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Других подробностей о встрече МИД Армении пока не сообщал.

Игорь Ховаев 31 августа посетил Азербайджан, где встречался с министром иностранных дел этой страны Джейхуном Байрамовым.