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Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ в Ереване встретился с Араратом Мирзояном

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ в Ереване встретился с Араратом Мирзояном

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев прибыл в Армению.

Как передает «Арменпресс», Игорь Ховаев в Ереване встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Других подробностей о встрече МИД Армении пока не сообщал.

Игорь Ховаев 31 августа посетил Азербайджан, где встречался с министром иностранных дел этой страны Джейхуном Байрамовым.


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