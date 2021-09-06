Хоакин Капаррос и Хорен Байрамян выступят с пресс-конференцией накануне матча с Лихтенштейном

Накануне матча Армения-Лихтенштейн 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос и полузащитник Хорен Байрамян выступят с пресс-конференцией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Пресс-конференция состоится 7-го сентября в 19:30 и будет транслироваться на официальных страницах ФФА в Facebook, Instagram и на канале Youtube.

Матч Армения-Лихтенштейн состоится 8 сентября в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна. После проведенных 5 игр сборная Армении в группе J с 10 очками занимает второе место, отставая от лидера - Германии на 2 очка.