Армения предоставит Арцаху более 13 млрд драмов
13:09, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Правительство одобрило законопроект о выделении Арцаху 13,4 млрд драмов. Как сообщает «Арменпресс», министр финансов Тигран Хачатрян представил проект правительству.
«Несмотря на то, что экономическая жизнь в Арцахе постепенно восстанавливается, налоговые поступления в госбюджет Арцаха растут, их все еще недостаточно для полного финансирования жизненно важных социальных и экономических программ», - сказал Хачатрян.
По словам министра финансов, эта сумма предусмотрена на заработную плату, пособия, пенсии, расходы на здравоохранение, а также расходы населения на электроэнергию, газоснабжение и связь, определенные госбюджетом Арцаха на сентябрь.
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