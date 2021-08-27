Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

Армения предоставит Арцаху более 13 млрд драмов

Армения предоставит Арцаху более 13 млрд драмов
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Правительство одобрило законопроект о выделении Арцаху 13,4 млрд драмов. Как сообщает «Арменпресс», министр финансов Тигран Хачатрян представил проект правительству.

«Несмотря на то, что экономическая жизнь в Арцахе постепенно восстанавливается, налоговые поступления в госбюджет Арцаха растут, их все еще недостаточно для полного финансирования жизненно важных социальных и экономических программ», - сказал Хачатрян.

По словам министра финансов, эта сумма предусмотрена на заработную плату, пособия, пенсии, расходы на здравоохранение, а также расходы населения на электроэнергию, газоснабжение и связь, определенные госбюджетом Арцаха на сентябрь.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]