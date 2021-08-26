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Армения улучшила свои позиции в мировом индексе экономической свободы

Армения улучшила свои позиции в мировом индексе экономической свободы
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр экономики РА Ваан Керобян разместил на своей странице в Facebook сообщение, в котором написал, что Армения улучшила свои позиции в мировом индексе экономической свободы на 2 позиции.

«Сейчас мы 32-е. Важно также и то, что мы укрепляем позиции страны с лучшей деловой средой в ЕАЭС. Мы не удовлетворены результатами, нам еще многое предстоит улучшить, что мы и обещали в новой программе правительства», - написал министр, сообщает «Арменпресс».
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