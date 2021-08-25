События, произошедшие в Национальном собрании 25 августа, станут предметом расследования: прокуратура
15:44, 25 Август, 2021
ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Изучение видеозаписи заседания Национального Собрания РА от 25 августа 2021 года в значительной мере свидетельствует о проявлениях неуважительного отношения к присутствующим на заседании, а также гражданам, следящим за заседанием, что не соответствует нормам поведения представителя законодательного органа.
Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила Генеральная прокуратура РА, добавив, что по инцидентам будет проведено расследование.
«Эти проявления сопровождались как нецензурными выражениями, так и применением насилия, что препятствовало нормальной работе Национального собрания», - говорится в заявлении.
Принимая во внимание вышеизложенное, указанные видеозаписи были направлены Генеральным прокурором РА в ССС РА с указанием подготовить материалы в соответствии со статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса РА, в данном случае для дачи правовой оценки действиям его участников.
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