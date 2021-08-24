Планируем иметь новое, качественное оружие. Аршак Карапетян в Москве

Министр обороны Аршак Карапетян видит три основные проблемы, с которыми он сталкивается на пути создания новой, модернизированной армии и решения проблем безопасности страны, первая из которых - иметь новое качественное оружие, вторая - наладить собственное производство оружия, третья - исключить посредничество между Минобороны и производственными предприятиями.

Как передает Арменпресс, об этом министр обороны заявил в рамках Международного военно-технического форума-выставки «Армия 2021» в Москве. При этом министр подчеркнул, что в выполнении всех трех задач важную роль будет играть Российская Федерация – наш стратегический союзник, полностью поддерживающий Армению.

«Могу сказать, что я здесь не слышал слова «нет». И мы предпримем практические шаги для развития нашего сотрудничества с Россией. Мы планируем иметь качественное оружие, планируем получить новое оружие, мы отказались от покупки старого оружия. Это наша политика. Лучше иметь меньше, но лучше, качественнее, чтобы точно знать, что это оружие будет работать», - сказал Аршак Карапетян.

Вторая задача, поставленная министром обороны - иметь собственное производство оружия в Армении. По словам Аршака Карапетяна, Армения и в этом вопросе получает поддержку России - в виде открытия совместных предприятий.

«Я повторяю, мы, как нация, должны уметь производить собственное оружие», - сказал глава оборонного ведомства Армении.

Третья проблема, которую видит перед собой глава Минобороны, заключается в следующем: не допустить посредников между производственными предприятиями и Минобороны — по понятным причинам.

«Я думаю, что если эти три условия будут выполнены, мы обязательно получим новую, модернизированную армию, соответствующую требованиям XXI века, мы сможем противостоять существующим опасностям», - заключил Аршак Карапетян.