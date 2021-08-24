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Пашинян подчеркнул роль Макрона в установлении стабильности в регионе

Пашинян подчеркнул роль Макрона в установлении стабильности в регионе
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркивает уникальную роль президента Франции Эмануэля Макрона в развитии армяно-французских отношений. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил с трибуны НС во время обсуждения программы правительства.

«Мы работаем над укреплением экономических связей. В то же время президент Макрон, как глава страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, прилагает серьезные усилия для установления стабильности в нашем регионе, и мы тесно сотрудничаем с ним в этом вопросе», - подчеркнул Пашинян.
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