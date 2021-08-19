Арарат Мирзоян назначен министром иностранных дел РА
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Указом Президента Республики Армения Армена Саргсяна Арарат Мирзоян назначен министром иностранных дел Республики Армения.
Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента РА.
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