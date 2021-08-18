Под председательством премьер-министра обсужден ход реализации стратегии цифровой повестки Армении

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета по цифровизации.

Руководитель экспертной группы по цифровизации Сурен Крмоян представил проделанную за 2 года деятельности совета работу: обсуждено около 25 программных и стратегических документов. Ведется продолжительная работа по системам цифровой идентификации, аутентификации официальных документов, электронным лицензиям, индивидуальным и публичным уведомлениям, внедрению единой системы электронного правосудия и ряду других вопросов цифровой повестки дня. Пересмотрены и усовершенствованы бизнес-процессы 101 службы, в ряде государственных органов апробирована система обратной связи с гражданами. По словам Крмояна, из-за Covid-19 значительно вырос уровень использования электронных услуг.

Состоялся обмен мнениями по теме, обсуждены предстоящие шаги. Затронуты вопросы, связанные с реализацией единой политики по предоставлению государственных услуг, упрощением бизнес-процессов, обеспечением функциональной совместимости электронных систем и платформ, увеличениям уровня цифровизации и важности информированности общества.

Премьер-министр, подчеркнув важность проделанной работы, вместе с тем подчеркнул необходимость проанализировать динамику реализации цифровой повестки, оценить промежуточные результаты и на этой основе наметить дальнейшие шаги по развитию сектора. “Нужно с помощью четких индикаторов оценить, чего мы достигли в процессе реализации повестки дня цифровизации, на каком уровне цифровизации мы находимся и что дальше делать в этом направлении”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр поручил ответственным лицам представить статистический анализ, который позволит оценить эффективность существующих цифровых услуг.