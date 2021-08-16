Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек
10:55, 16 Август, 2021
Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 297 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.
Число пострадавших также увеличилось: ранее сообщалось о 2,8 тысячи получивших ранения, теперь их более 5,7 тысячи.
Ранее администратор USAID Саманта Пауэр сообщила, что США отправили в Гаити спасателей и оборудование.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ряд стран уже выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий разгула стихии.
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