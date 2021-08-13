Меркель посетит Россию и Украину с разницей в два дня

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Москву Меркель приедет в пятницу, 20 августа, уточнил он.

"Детали программы будут сообщены на следующей неделе, но очевидно, что она встретится с президентом Путиным", — добавил Зайберт.

В Кремле заявили, что российский лидер намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.

Визит в Киев запланирован на 22 августа. Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска "Северного потока — 2", а также ситуация в Донбассе.

Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы, новым главой правительства станет кандидат от партии, которая наберет больше всего голосов и сформирует самую крупную фракцию в бундестаге.