На военном полигоне "Маршал Баграмян" прошли испытания модернизированных комплексов ОСА-АК.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, проверены работоспособность и боеспособность модернизированных блоков и агрегатов комплексов. Все воздушные цели сопровождались и поражалис ьбезупречным попаданием.