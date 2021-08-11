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На военном полигоне "Маршал Баграмян" прошли испытания модернизированных комплексов ОСА-АК

На военном полигоне "Маршал Баграмян" прошли испытания модернизированных комплексов ОСА-АК

На военном полигоне "Маршал Баграмян"  прошли испытания модернизированных комплексов ОСА-АК.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны  Республики Армения, проверены работоспособность и боеспособность модернизированных блоков и агрегатов комплексов. Все воздушные цели сопровождались и поражалис ьбезупречным попаданием.


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