Ваграм Григорян назначен командиром 2-го армейского корпуса
Указом президента Республики Армения Армена Саргсяна Ваграм Григорян назначен командиром 2-го армейского корпуса Вооруженных сил Республики Армения.
Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
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