Время в Ереване: 11:07:36,   6 Август

Токио-2020: боксер Ованнес Бачков - бронзовый призер Олимпийских игр

Токио-2020: боксер Ованнес Бачков - бронзовый призер Олимпийских игр

Лидер сборной Армении по боксу Ованнес Бачков, который уже обеспечил олимпийскую бронзовую медаль, в полуфинале встретился с вице-чемпионом мира, серебряным призером Панамериканских игр Дейвисом Кейшоу.

Как передает «Арменпресс», в полуфинальном поединке Бачков уступил сопернику и стал бронзовым призером.

До этого сборная Армении на XXXII летних Олимпийских играх уже завоевала 3 медали. Тяжелоатлет Симон Мартиросян и борец греко-римского стиля Артур Алексанян завоевали серебряные медали, гимнаст Артур Давтян - бронзовую.

В составе сборной Армении в Олимпийских играх в Токио участвовали 17 спортсменов.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]