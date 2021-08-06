Токио-2020: боксер Ованнес Бачков - бронзовый призер Олимпийских игр

Лидер сборной Армении по боксу Ованнес Бачков, который уже обеспечил олимпийскую бронзовую медаль, в полуфинале встретился с вице-чемпионом мира, серебряным призером Панамериканских игр Дейвисом Кейшоу.

Как передает «Арменпресс», в полуфинальном поединке Бачков уступил сопернику и стал бронзовым призером.

До этого сборная Армении на XXXII летних Олимпийских играх уже завоевала 3 медали. Тяжелоатлет Симон Мартиросян и борец греко-римского стиля Артур Алексанян завоевали серебряные медали, гимнаст Артур Давтян - бронзовую.

В составе сборной Армении в Олимпийских играх в Токио участвовали 17 спортсменов.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.