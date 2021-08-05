На заседании коллегии при министре обороны обсудили шаги по противодействию провокациям противника

5 августа в Административном комплексе Министерства обороны Республики Армения состоялось заседание коллегии при министре обороны, на котором говорилось о ситуации на армяно-азербайджанской границе, провокациях противника и мерах по противодействию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью Министерства обороны РА, министр обороны дал строгое указание исключить любые попытки продвижения или улучшения противником своих позиций.

Согласно источнику, на заседании коллегии обсуждался также ход подготовки к зиме. Аршак Карапетян поручил руководителям ответственных за это подразделений в короткие сроки решить все существующие проблемы и обеспечить надлежащие условия для полноценной работы персонала в зимних условиях.

Из Минобороны РАтакже сообщили, что глава ведомства потребовал от участников приложить максимум усилий для скорейшего и эффективного проведения реформ в Вооруженных силах.