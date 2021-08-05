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Александр Цаканян назначен командующим 3-м армейским корпусом

Александр Цаканян назначен командующим 3-м армейским корпусом

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Александра Цаканяна командующим 3-м армейским корпусом. 

Об этом Арменпресс стало известно  с сайта президента РА.


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