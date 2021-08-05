Александр Цаканян назначен командующим 3-м армейским корпусом
Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Александра Цаканяна командующим 3-м армейским корпусом.
Об этом Арменпресс стало известно с сайта президента РА.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
15:50, 05.08.2021
«тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1
09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
- 17:04 Александр Цаканян назначен командующим 3-м армейским корпусом
- 16:55 Макрон: части населения Франции предложат третью дозу вакцины от COVID
- 16:43 Цены на продовольствие в мире снижаются второй месяц подряд
- 16:25 В 2023 году Патрульная служба будет действовать на всей территории Армении
- 16:03 В МИД оценили позицию Турции по закупке С-400
- 16:00 Компания Ucom первая в Армении предлагает телеканал качества 4К
- 15:56 Пять торговых судов сгорели в результате пожара в порту Ганаве в Иране
- 15:51 На средства Всеармянского фонда «Айастан» в Арцахе будет построено 817 квартир и 290 частных домов
- 15:50 «тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1
- 15:11 На судебном заседании по делу Сержа Саргсяна и других начался этап слушания доказательств
- 15:05 Каждый сороковой житель Земли заразился коронавирусом
- 14:59 Ученые спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру
- 14:52 В оставшихся матчах квалификационного тура чемпионата мира по футболу будет применена система VAR
- 14:37 В ЕГУ новый и.о. ректора: Ваграм Думанян представил его членам Ученого совета
- 14:35 Ишхан Сагателян вновь не прошел на пост вице-спикера НС
- 14:28 Госдеп США одобрил продажу самоходных гаубиц Тайваню
- 14:14 Армения выражает сочувствие Греции, пострадавшей от лесных пожаров
- 14:07 В сфере энергетики и ВТ есть потенциал сотрудничества: президент Армении принял посла Японии
- 13:56 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
- 13:49 Ромелу Лукаку намерен перейти в «Челси»
- 13:09 Консул Армении в Лос-Анджелесе обсудил с конгрессменом США Мишель Стил вопросы армянской повестки дня
- 13:04 Опрос: 53% американцев одобряют действия Байдена в борьбе с пандемией
- 13:03 Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
- 12:50 Постоянная комиссия НС Арцаха по вопросам обороны, безопасности и правопорядка созвала заседание
- 12:36 Симфонический оркестр Армении проведет конкурс «Айсимфония»
18:50, 30.07.2021
Просмотрели 1441 раз Азербайджанский оппозиционный блогер найден мертвым в Тбилиси
21:32, 30.07.2021
Просмотрели 1392 раз Армения и Грузия обсуждают возможность запуска высокоскоростного поезда между двумя странами
17:05, 01.08.2021
Просмотрели 1123 раз МИД Азербайджана вручил временному поверенному в делах РФ ноту из-за высказываний Жириновского об Азербайджане
10:59, 31.07.2021
Просмотрели 1054 раз Представитель Армении в ООН представил председателю СБ посягательства Азербайджана
19:23, 03.08.2021
Просмотрели 1037 раз В Азербайджане горят леса южных районов