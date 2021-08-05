Германия и впредь будет поддерживать усилия, направленные на урегулирование  карабахского конфликта

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравительное послание премьер-министру Никола Пашиняну. «Арменпресс» передает это со ссылкой на сообщение, распространенное правительством РА.

В сообщении, в частности, говорится:

«Уважаемый господин Премьер-министр! От всего сердца поздравляю Вас с повторным назначением на должность Премьер-министра Республики Армения. Вы получили свой новый мандат в период больших проблем и неопределенности. COVID-19 требует от всех нас беспрецедентных мер.

Германия, как надежный партнер, готова сопровождать Республику Армения на пути реформ. Федеральное правительство и впредь будет активно поддерживать усилия по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Желаю Вам новых успехов и счастья при выполнении Вашей ответственной работы».