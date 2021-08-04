Ваагн Хачатурян назначен министром высокотехнологичной индустрии РА
18:45, 4 Август, 2021
Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Ваагн Хачатурян назначен министром высокотехнологичной промышленности РА.
Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта президента РА.
"Принимая за основу предложение премьер-министра и согласно статье 150 Конституции,
назначить Ваагна ХАЧАТУРЯНА министром высокотехнологичной промышленности», - говорится в указе президента Республики Армения.
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