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Ваагн Хачатурян назначен министром высокотехнологичной индустрии РА

Ваагн Хачатурян назначен министром высокотехнологичной индустрии РА

Указом президента Республики Армения  Армена Саркисяна Ваагн Хачатурян назначен министром высокотехнологичной промышленности РА. 

Об этом  Арменпресс стало известно с официального сайта президента РА. 

"Принимая за основу  предложение премьер-министра и согласно статье 150 Конституции, 

назначить Ваагна ХАЧАТУРЯНА министром высокотехнологичной промышленности», - говорится в указе президента Республики Армения.


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