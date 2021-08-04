Австралийские ученые обнаружили активность черного тмина против COVID

Ученые Технологического университета Сиднея (University of Technology Sydney, UTS) предлагают использовать для лечения COVID-19 активное вещество растения Nigella Sativa (известное как чернушка посевная, черный тмин, римский коринадр, калинджи), говорится в сообщении UTS.

Отмечается, что семена Nigella Sativa веками использовались как традиционное средство от множества заболеваний, включая воспаления и инфекции.

По данным ученых, в результате модельных исследований появляется все больше свидетельств того, что тимохинон, активный ингредиент Nigella Sativa, может "прилипать" к белку шипа вируса SARS-CoV-2 и не давать ему вызывать легочную инфекцию,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Это также может блокировать "цитокиновую бурю", которая поражает серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19", - отмечает соавтор исследования, профессор Каниз Фатима Шад.

Тимохинон широко изучался в лабораториях, в том числе на животных. Эти исследования показали, что вещество может положительно влиять на нашу иммунную систему, предотвращая высвобождение провоспалительных химических веществ, таких как интерлейкины (группа цитокинов, синтезируемая в основном лейкоцитами; являются частью иммунной системы).

Уточняется, что препятствием для использования Nigella Sativa в качестве терапевтического средства является ее плохая естественной абсорбция в желудочно-кишечном тракте, однако с помощью нанотехнологий есть возможность преодолеть этот барьер.

Nigella Sativa также доказала свою эффективность в лабораторных условиях в уничтожении бактерий, таких как золотистый стафилококк, которые могут вызывать ряд легких и тяжелых инфекций, если они попадают на кожу, и вирусов, включая грипп.

Исследование является не первой попыткой приспособить растительные препараты для лечения коронавирусной инфекции. Ранее международная группа ученых, связанных с учреждениями в Дании, Германии и Гонконге, обнаружила, что некоторые экстракты из растения artemisia annua (однолетняя полынь) активны против вируса SARS-CoV-2.

Как сообщалось, группа протестировала три экстракта полыни на предмет того, как они справлялись с вирусом SARS-CoV-2 в легочной ткани человека.