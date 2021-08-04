Евросоюз окажет помощь европейским странам в борьбе с лесными пожарами

Европейский союз окажет поддержку Италии, Греции, Албании и Северной Македонии в тушении разрушительных пожаров, которые охватили различные регионы Средиземноморья и Западные Балканы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европарламента,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как приводится в заявлении, для помощи пострадавшим районам Италии из Франции отправляются два пожарных самолета. В Грецию из Кипра для помощи в борьбе с пожарами также прибудут два пожарных самолета и группа пожарных для участия в тушении с земли. Чехия и Нидерланды направят в Албанию по одному вертолету, которые окажут поддержку местным спасательным бригадам в тушении пожаров в труднодоступных районах республики. Кроме того 45 словенских пожарных будут участвовать в спасательных операциях на территории Северной Македонии, где также в ряде регионов страны бушуют пожары.

Ранее Евросоюз приступил к оптимизации своей экономики для подготовки к возможным системным природным катастрофам, вызванным глобальным изменением климата. Еврокомиссия разработала специальный регламент по повышению надежности объектов инфраструктуры и энергетики в ЕС.