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Беспилотник противника пытался проникнуть в воздушное пространство Армении: Министерство обороны

Беспилотник противника пытался проникнуть в воздушное пространство Армении: Министерство обороны

 4 августа около 11:00 на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы со стороны противника была предпринята попытка проникновения БПЛА в воздушное пространство Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны.

В результате действий подразделений ПВО Вооруженных сил Республики Армения попытка была пресечена.


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