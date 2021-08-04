Беспилотник противника пытался проникнуть в воздушное пространство Армении: Министерство обороны
13:43, 4 Август, 2021
4 августа около 11:00 на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы со стороны противника была предпринята попытка проникновения БПЛА в воздушное пространство Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны.
В результате действий подразделений ПВО Вооруженных сил Республики Армения попытка была пресечена.
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