СМИ: автобус с военнослужащими подорвали в Дамаске

Автобус с сирийскими военнослужащими был подорван в среду в Дамаске у армейского общежития в районе Масакин-эль-Харас. Как передало агентство SANA, в результате теракта есть погибшие и раненые, их численность не приводится.

На размещенной на сайте агентства фотографии видно, как с места взрыва в небо поднимается густой столб черного дыма, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Последний подобный инцидент произошел в сирийской столице 27 июня 2019 года на автостраде Мезза на западе города. Тогда, по данным полицейского управления, получили ранения женщина и девочка, которые были доставлены в больницу. Взрывное устройство было заложено в припаркованный автомобиль.