Блеск серебра Токио: дневник журналиста: часть 2

Мой день спортивного журналиста в олимпийском Токио начинается в 6:30 утра. Особенно в последние два дня наш график работы очень насыщенный и разнообразный. Токио смог принять Олимпиаду благодаря своей инфраструктуре, но, в отличие от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, эти инфраструктуры находятся на расстоянии десятков километров друг от друга. Если мы хотим быть в борцовском комплексе в 11:00, нам нужно потратить не менее полутора часов на дорогу.

Как сказал один из моих коллег, приехав в Токио, Токио - город и под землей, и от этого он вдвое выше. Токио, будучи одним из мегаполисов мира, совершенно не шумный город. В эти дни мы ни разу не слышали автомобильных сигналов, и, ни разу не видели японца без маски.

3 августа был самый загруженный день олимпийской сборной Армении. День начался на Олимпийском стадионе Токио, где Левон Агасян из Капана испытал свои силы в тройном прыжке, но оказался чуть слабоват. К сожалению, болельщиков Агасяна на стадионе не было, кроме спортивных журналистов, хотя армянская делегация прибыла в Токио в большом количестве. Второй остановкой дня стала боксерская арена в центре Токио, где должен был соревноваться Ованнес Бачков, надежда на олимпийскую медаль. Сказать, что поединок Бачкова был зрелищным и эмоциональным - ничего не сказать. В случае победы он обеспечил бы хотя бы бронзовую медаль. Бачков вышел на ринг, четко выполнил свою работу и победил. Он победил уверенно, в конце боя его эмоции говорили лишь о его труде и самоотверженной работе в течение многих лет.

Затем в бой вступил борец греко-римского стиля Карен Асланян, он восхитил своей безупречной работой. Вчера наш тренерский штаб четко и громко объявил, что предвзятость судейства и упущения лишили нас медали и изменили ее цвет. Это вызовет много вопросов. Ясно одно, что не ясны последствия такого судейства для эмоционального состояния команды.

Далее нам пришлось разделиться на две группы - мы, спортивные журналисты, сделали то же самое, потому что соревнования Симона Мартиросяна, Артура Алексаняна и Карапета Чаляна были одновременно. Смотрели выступления борцов из зала тяжелой атлетики. Чалян проиграл, проиграл в борьбе за бронзу, вот и все.

Артур Алексанян чемпион Олимпийских игр в Рио боролся за золотую медаль в весовой категории 97 кг с россиянином Мусой Эвлоевым. Артур боролся, имея травму, полученную накануне, но он боролся за золото. Здесь тоже с легкой руки арбитров все пошло по-другому. Тренерский штаб сборной Армении по греко-римской борьбе заявил, что такое отношение судей недопустимо на столь крупных соревнованиях, такая предвзятость ни к чему хорошему не приведет. Об этом еще будет сказано, будет сказано громко.

День завершился в зале тяжелой атлетики в центре Токио. Серебряный призер Олимпийских игр Симон Мартиросян выступил в весовой категории 109 кг. Рывок был для нас приемлемым и приятным. Симон был лидером в упражнении по рывку. Однако в упражнении толчок все карты смешались. Симон четко сделал первый подход, после чего в бой вступил узбекский спортсмен, который, к нашему удивлению, сумел удержать штангу 237 кг на голове, не подняв штангу Симона 234 кг. И Симон поднял вес на 10 килограммов - 238 кг, но после двух попыток не поднял этот вес. Почему не получилось? Мы все задаемся этим вопросом, ища ответы для себя. Это не получилось, потому что у Симона был лишний вес, он похудел только за последние несколько дней, это не получилось, потому что это было трудное время в жизни Симона, это не получилось, потому что была ошибка, сделанная самими тренерами, не получилось, просто не удалось…

Мы начинали день с величайшей верой и закончили его с большими разочарованиями. Мы вернемся с одной медалью в тяжелой атлетике, но поедем в Париж с более зрелым, более реалистичным сознанием.

Токио.

Варвара Айрапетян