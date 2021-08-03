Токио-2020: Симон Мартиросян - вице-чемпион Олимпийских игр

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Симон Мартиросян стал серебряным призером XXXII летних Олимпийских игр.

Как передает «Арменпресс», на проходящих в Токио Олимпийских играх в весовой категории 109 кг Симон Мартиросян в упражнении рывок поднял вес 190 кг, затем - 195, что является рекордным весом для Олимпийских игр и вышел на третий подход в 198 кг, однако не поднял его.

Упражнение толчок Симон Мартиросян начал с 228 кг и сумел удержать его над головой. После ему не удалось поднять 238 кг. При последнем подходе Симон Мартиросян не смог поднять и прежний вес.

С результатом 423 кг в двоеборье Симон Мартиросян вновь в ОИ занял второе место, золотую медаль завоевал представитель Узбекистана Акбар Джураев.

Симон Мартиросян - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира и Европы.

4-го августа борец вольного стиля Арсен Арутюнян в весовой категории 57 кг начнет борьбу с 1/8 финала. Соревнование начинается в 11:30 по ереванскому времени.

В весовой категории 65 кг, начиная с 1/8 финала, за медали поборется борец Вазген Теванян.

Финал состоится 7 августа.