Рубен Рубинян избран вице-спикером Национального собрания Армении

Парламент тайным закрытым голосованием избрал вице-спикером Национального собрания Рубена Рубиняна. Как сообщает «Арменпресс», кандидатуру Рубиняна выдвинула фракция «Гражданский договор».

После голосования председатель счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 70 депутатов, все они проголосовали за Рубена Рубиняна.

На пост другого вице-спикера НС ГД выдвинул Акопа Аршакяна. Оппозиционная фракция «Айастан» на должность третьего вице-спикера НС выдвинула Ишхана Сагателяна.