Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

Рубен Рубинян избран вице-спикером Национального собрания Армении

Рубен Рубинян избран вице-спикером Национального собрания Армении

Парламент тайным закрытым голосованием избрал вице-спикером Национального собрания Рубена Рубиняна. Как сообщает «Арменпресс», кандидатуру Рубиняна выдвинула фракция «Гражданский договор».

После голосования председатель счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 70 депутатов, все они проголосовали за Рубена Рубиняна.

На пост другого вице-спикера НС ГД  выдвинул Акопа Аршакяна.  Оппозиционная фракция «Айастан» на должность третьего вице-спикера НС выдвинула Ишхана Сагателяна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]