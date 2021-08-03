Рубен Рубинян избран вице-спикером Национального собрания Армении
14:43, 3 Август, 2021
Парламент тайным закрытым голосованием избрал вице-спикером Национального собрания Рубена Рубиняна. Как сообщает «Арменпресс», кандидатуру Рубиняна выдвинула фракция «Гражданский договор».
После голосования председатель счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 70 депутатов, все они проголосовали за Рубена Рубиняна.
На пост другого вице-спикера НС ГД выдвинул Акопа Аршакяна. Оппозиционная фракция «Айастан» на должность третьего вице-спикера НС выдвинула Ишхана Сагателяна.
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