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Карен Андреасян будет назначен министром юстиции, Тигран Хачатрян - министром финансов

Карен Андреасян будет назначен министром юстиции, Тигран Хачатрян - министром финансов

Премьер-министр Никол Пашинян представил президенту Армении Армену Саргсяну предложения относительно назначений в правительстве.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, премьер-министр предложил президенту Армении назначить Мгера Григоряна на должность вице-премьера.

Также Никол Пашинян предложил назначить Анаит Аванесян министром здравоохранения, Андраника Пилояна - министром по чрезвычайным ситуациям, Ваграма Думаняна - министром образования, науки, культуры и спорта, Ваана Керобяна - министром экономики.

На пост министра юстиции премьер-министр предложил назначить Карена Андреасяна, на пост министра финансов - Тиграна Хачатряна.


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