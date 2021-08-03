Цены на цветные металлы - 02-08-21

ЛОНДОН, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.36% и составила 2628.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.08% и составила 9767.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.92% и составила 2407.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.86% и составила 19713.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.54% и составила 34938.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.46% и составила 3047.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.06% и составила 39992.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.