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Президент РФ Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра РА

Президент РФ Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра РА

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает пресс-служба  Кремля.

В послании говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

примите поздравления по случаю Вашего назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия”.


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