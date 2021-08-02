Президент РФ Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра РА
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В послании говорится:
“Уважаемый Никол Воваевич,
примите поздравления по случаю Вашего назначения на пост премьер-министра Республики Армения.
Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.
Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия”.
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