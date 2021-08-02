Премьер-министр Пашинян поздравил Алена Симоняна в связи с его избранием на пост председателя НС

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Алену Симоняну в связи с его избранием на пост председателя Национального Собрания.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый господин Симонян, поздравляю Вас с избранием на пост председателя Национального Собрания Республики Армения.

Вы вступаете в должность спикера парламента в решающий для будущего нашей страны и региона момент, когда мы все проходим через исторические испытания.

На этом пути важно, чтобы парламент и парламентские дебаты были средством консолидации, а не раскола, чтобы качество и содержание принимаемых законов и решений соответствовали стоящим перед нашим народом и государством вызовам и чаяниям.

В их основе должна быть повестка укрепления нашего государства и его институтов. Это должно быть ориентиром для всех нас, в том числе для Национального Собрания.

Уважаемый господин Симонян,

Желаю Вам успехов и плодотворной работы на ответственной должности председателя Национального Собрания”.