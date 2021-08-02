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Аршак Карапетян будет назначен министром обороны, Сурен Папикян - вице-премьером

Аршак Карапетян будет назначен министром обороны, Сурен Папикян - вице-премьером

Премьер-министр Никол Пашинян предложил президенту Армении министром обороны назначить Аршака Карапетяна, вице-премьером Сурена Папикяна, министром окружающей среды  Романоса Петросяна, министром труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью президента Армении.

Ранее сообщалось, что решением премьер-министра Армении Аршак Карапетян освобожден с должности первого заместителя министра обороны.


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