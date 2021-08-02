За неделю зарегистрировано 646 случаев, из них 284 чрезвычайных: МЧС

ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, в период с 26 июля по 1 августа в Национальном центре управления кризисами МЧС зарегистрировано 646 случаев, из которых 284 - чрезвычайные ситуации.



Из зарегистрированных случаев 169 - пожары, 5 - обрушения, 2 - камнепады, 2 - сильный ветер, 1 - взрыв, 12 - попытки самоубийства. Произошло 74 дорожно-транспортных происшествия, а также 181 бытовых происшествий. Пострадали 129 человек, а в результате спасательных работ спасены 12 граждан. На прошлой неделе было зарегистрировано в общей сложности 11 смертей.



Зарегистрировано 14 случаев отравления.



Из-за погодных условий и других факторов зарегистрировано 15 случаев блокировки автотранспорта. Спасатели помогли эвакуировать 21 гражданина и 19 машин, заблокированных на дорогах.