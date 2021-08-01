Следственный комитет поручил полиции арестовать лицо, совершившее покушение на убийство в Ереване

В Центральное управление Полиции РА в 00:55 часов 1 августа 2021г. поступил звонок от гражданина о том, что его автомобиль обстреляли возле площади Сахарова в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, в результате препринятых мер выяснилось, что в тот же день, около 00:55 часов, лицо, предположительно совершившее преступление в направлении к ярмарке "Вернисаж" на улице Вардананц в Ереване, из незаконно хранящегося у него оружия обстреляло автомобиль Range Rover Sport указанного гражданина с намерением убить его, но благодаря не зависящим от него обстоятельствам, преступление ему не удалось довести до конца.

«По факту в третьем следственном отделении административных районов Кентрон-Норк-Мараш Ереванского управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по ч. 1ст. 34-104 и ч. 1 ст. 235 Уголовно-процессуального кодекса РА.

В ходе предварительного расследования места происшествия было обнаружено 8 патронов от пуль калибра 9 мм, а при осмотре упомянутого автомобиля было обнаружено 5 следов от выстрелов в направлении двери водителя. Были допрошены несколько человек, конфисковано оборудование для видеозаписи на месте происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза», - говорится в заявлении.

Согласно источнику, в результате неотложных следственных и судебно-процессуальных действий была установлена личность предполагаемого виновного, который является жителем Еревана. Последний привлечен в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 34-104 и ч. 1 ст. 235 УК РА.

Органом, ведущим производство, было принято решение о его задержании, исполнение которого поручено соответствующему подразделению Полиции РА.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.