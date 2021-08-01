Время в Ереване: 11:07:36,   1 Август

Следственный комитет поручил полиции арестовать лицо, совершившее покушение на убийство в Ереване

Следственный комитет поручил полиции арестовать лицо, совершившее покушение на убийство в Ереване

В Центральное управление Полиции РА в   00:55 часов 1 августа  2021г. поступил звонок от гражданина о том, что его автомобиль обстреляли возле площади Сахарова в Ереване. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, в результате препринятых мер выяснилось, что в тот же день, около 00:55 часов, лицо, предположительно совершившее преступление в направлении к ярмарке "Вернисаж" на улице Вардананц в Ереване,  из незаконно хранящегося у  него оружия обстреляло автомобиль Range Rover Sport указанного гражданина с намерением убить его, но благодаря не зависящим от него обстоятельствам, преступление ему не удалось довести до конца.

«По факту  в третьем следственном отделении административных районов Кентрон-Норк-Мараш Ереванского управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по ч. 1ст. 34-104 и  ч. 1 ст. 235 Уголовно-процессуального кодекса РА.   

В ходе  предварительного расследования места происшествия было обнаружено 8 патронов от  пуль калибра 9 мм, а при осмотре упомянутого автомобиля было обнаружено 5 следов от выстрелов в направлении двери водителя.  Были допрошены несколько человек, конфисковано оборудование для видеозаписи на месте происшествия и  назначена судебно-медицинская экспертиза», - говорится в заявлении.

Согласно  источнику, в результате неотложных следственных и судебно-процессуальных действий  была установлена личность предполагаемого виновного, который является жителем Еревана. Последний привлечен в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 34-104 и ч. 1 ст. 235 УК РА. 

Органом, ведущим производство, было принято решение о его задержании, исполнение которого поручено соответствующему подразделению Полиции РА. 

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]