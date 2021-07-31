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В результате действий ВС РА Азербайджан остановил фортификационные работы на границе в Ерасхе

В результате действий ВС РА Азербайджан остановил фортификационные работы на границе в Ерасхе

 Согласно сообщению Министерства обороны РА, в 6:30 часов 31 июля     подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке армяно-азербайджанской границы в Ерасхе, и попытались осуществить фортификационные работы  с  применением инженерной техники.

После ответных действий Вооруженных сил РА  огонь противника был подавлен,  а фортификационные работы остановлены. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, по состоянию на 11:00 часов  ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил РА.


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