В результате действий ВС РА Азербайджан остановил фортификационные работы на границе в Ерасхе

Согласно сообщению Министерства обороны РА, в 6:30 часов 31 июля подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке армяно-азербайджанской границы в Ерасхе, и попытались осуществить фортификационные работы с применением инженерной техники.

После ответных действий Вооруженных сил РА огонь противника был подавлен, а фортификационные работы остановлены.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, по состоянию на 11:00 часов ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил РА.