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Борис Саакян назначен генеральным секретарем МИД Армении

Борис Саакян назначен генеральным секретарем МИД Армении

Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Борис Саакян назначен генеральным секретарем Министерства иностранных дел Армении.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am

19 июля исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение освободить Ваагна Меликяна с должности генерального секретаря МИД РА.


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