Борис Саакян назначен генеральным секретарем МИД Армении

Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Борис Саакян назначен генеральным секретарем Министерства иностранных дел Армении.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am

19 июля исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение освободить Ваагна Меликяна с должности генерального секретаря МИД РА.