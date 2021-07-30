Борис Саакян назначен генеральным секретарем МИД Армении
13:53, 30 Июль, 2021
Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Борис Саакян назначен генеральным секретарем Министерства иностранных дел Армении.
Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am
19 июля исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение освободить Ваагна Меликяна с должности генерального секретаря МИД РА.
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