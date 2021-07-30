Какие беспилотники сбили подразделения ПВО ВС Армении: Минобороны Армении сообщает подробности

Министерство обороны Республики Армения сообщило, какие БПЛА были поражены подразделениями ПВО ВС Армении на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы.

«Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Министерством обороны Республики Армения.

«Как мы уже сообщали, 29 июля, с 23:00 на участке Гехаркуника армяно-азербайджанской границы подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Армении пресекали попытки БПЛА противника проникнуть в воздушное пространство Армении.

В результате действий подразделений ПВО ВС РА все попытки были пресечены. В частности, был поражен находящийся на вооружении ВС Азербайджана БПЛА типа «Аэростар», осколки которого упали в 3,5 км к северу от села Ваневан Гегаркуникской области.

Еще раз призываем армянские СМИ и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную, более того, заведомо искаженную, вызывающую панику информацию, руководствоваться официальными сообщениями Минобороны.

Вооруженные силы Республики Армения полноценно выполняют свои задачи».