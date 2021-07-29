Human Rights Watch осуждает незаконное уголовное преследование армянских пленных Бакинским судом

Директор отдела Европы и Центральной Азии международной правозащитной организации Human Rights Watch Георгий Гогия коснулся незаконных приговоров, вынесенных Бакинским судом по тяжким преступлениям, в отношении армянских пленных. Как сообщает Арменпресс, Гогия отметил, что уголовное преследование Азербайджаном в отношении пленных армян по обвинению в незаконном пересечении границы является нарушением 3-й Женевской конвенции.

«Пленным солдатам нужно дать статус пленных, их нужно вернуть после окончания боевых действий», - написал Гогия в Twitter.

Бакинский суд по сфабрикованным обвинениям приговорил еще 13 армянских военнопленных к 6 годам лишения свободы.