Минздрав готовит пакеты для стимуляции процесса вакцинации, также и некоторых ограничений

Министерство здравоохранения готовит пакеты, направленные на продвижение процесса вакцинации от COVID-19, а также на предотвращение распространения инфекции, которые вскоре будут представлены в правительство.

Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании правительства заявила и. о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

«Мы видим, что все страны используют определенные инструменты - и ограничения и поощрения, стараются максимально обеспечить высокие показатели вакцинации населения. Если в случае прежних штаммов целевой показатель для вакцинации составлял 65%, то в настоящее время в случае этого штамма «Дельта», поскольку его распространяемость достаточно высока, ВОЗ рекомендует странам повысить общий показатель вакцинации более 75%», - отметила Анаит Аванесян.

По словам и. о. министра, ситуация с пандемией в регионе достаточно напряженная, но в Армении сохраняется стабильность. «Однако каждую неделю мы замечаем небольшой прирост. Поэтому мы должны сделать все, чтобы не произошло резкого увеличения заражений», - сказала Анаит Аванесян.