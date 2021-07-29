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Азербайджан манипулирует процессом представления обзорного документа в ООН

Азербайджан манипулирует процессом представления обзорного документа в ООН

Опубликовано письмо Постоянного представителя Республики Армения в ООН Мгера Маргаряна от 20 июля, направленное Генеральному секретарю ООН и председателю Экономического и социального совета ООН, в котором сделана ссылка на третий добровольный обзорный документ представленный Азербайджаном на политическом форуме ООН высокого уровня.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Постоянном представительстве Республики Армения в ООН.

В письме подчеркивается, что Азербайджан в очередной раз манипулирует процессом подачи обзорного документа в ООН с целью распространения дезинформации о нагорно-карабахском конфликте. Также представлены тяжелые гуманитарные и экологические последствия войны, развязанной Азербайджаном осенью 2020 г. , и его преступные действия, направленные на отвлечение внимания международного сообщества от своих преступных действий.


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