Вооруженные силы Армении защищают права и мирную жизнь наших граждан: Арман Татоян

Защитник прав человека Армении Арман Татоян указал как минимум три неоспоримых факта о преступной стрельбе азербайджанских вооруженных сил в Гегаркунике. Как сообщает Арменпресс, Арман Татоян подчеркнул, что стрельба спровоцирована вооруженными силами Азербайджана, которые находятся на суверенной территории Республики Армения.

“По крайней мере есть три неопровержимых факта об азербайджанских преступных обстрелах в Гегаркунике:

Перестрелки провоцируют азербайджанские вооруженные силы, находящиеся на суверенной территории Армении;

Азербайджанские обстрелы ведутся близ сел Армении, в том числе и в направлении сел;

Вооруженные силы Армении защищают права и мирную жизнь наших граждан», - написал Арман Татоян на своей странице в Facebook.