Вооруженные силы Армении защищают права и мирную жизнь наших граждан: Арман Татоян
Защитник прав человека Армении Арман Татоян указал как минимум три неоспоримых факта о преступной стрельбе азербайджанских вооруженных сил в Гегаркунике. Как сообщает Арменпресс, Арман Татоян подчеркнул, что стрельба спровоцирована вооруженными силами Азербайджана, которые находятся на суверенной территории Республики Армения.
“По крайней мере есть три неопровержимых факта об азербайджанских преступных обстрелах в Гегаркунике:
Перестрелки провоцируют азербайджанские вооруженные силы, находящиеся на суверенной территории Армении;
Азербайджанские обстрелы ведутся близ сел Армении, в том числе и в направлении сел;
Вооруженные силы Армении защищают права и мирную жизнь наших граждан», - написал Арман Татоян на своей странице в Facebook.
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