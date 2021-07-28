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Вооруженные силы Армении защищают права и мирную жизнь наших граждан: Арман Татоян

Вооруженные силы Армении защищают права и мирную жизнь наших граждан: Арман Татоян

Защитник прав человека Армении Арман Татоян указал как минимум три неоспоримых факта о преступной стрельбе азербайджанских вооруженных сил в Гегаркунике. Как сообщает Арменпресс, Арман Татоян подчеркнул, что стрельба спровоцирована вооруженными силами Азербайджана, которые находятся на суверенной территории Республики Армения.

“По крайней мере есть три неопровержимых факта об азербайджанских преступных обстрелах в Гегаркунике:

Перестрелки провоцируют азербайджанские вооруженные силы, находящиеся на суверенной территории Армении;

Азербайджанские обстрелы ведутся близ сел Армении, в том числе и в направлении сел;

Вооруженные силы Армении защищают права и мирную жизнь наших граждан», - написал Арман Татоян на своей странице в Facebook.


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