В ответ на применение Азербайджаном силы, будет использован весь военно- политический инструментарий: МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении, по поводу предпринятого Вооруженными силами Азербайджана нападения на армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, распространило заявление. «Арменпресс» приводит текст заявления полностью:

“Подразделения ВС Азербайджана, проникшие с 12 мая на суверенную территорию Армении, 28 июля, около 03:40, на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы совершили нападение на армянские позиции, в результате чего развернулись локальные бои. По предварительным данным, с обеих сторон есть потери.

Примечательно, что азербайджанская сторона идет на преднамеренное обострение ситуации в условиях, когда продолжается незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения, когда руководство Азербайджана обосновывает подобные действия предъявлением территориальных и исторических требований к Армении.

В ответ на применение Азербайджаном силы против территориальной целостности Армении Республика Армения применит весь свой военно-политический инструментарий, предоставленный международным правом.

Строго осуждаем военные действия азербайджанской стороны, нарушающие региональный мир и безопасность.

Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана”.