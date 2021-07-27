Армения была и остается конструктивной: ответ МИД Армении министру иностранных дел Азербайджана

Официальный Ереван опровергает высказывания министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, и подчеркивает, что полноценному выполнению заявлений, подписанных 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. в формате Армения-Россия-Азербайджан, препятствует не Армения, а Азербайджан. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА в ответ на запрос, подчеркнув, что азербайджанская сторона, в частности, нарушает 1-й, 7-й пункты заявления от 9 ноября и не выполняет 8-й пункт заявления. Согласно которому должен был состояться обмен военнопленными, заложниками и другими захваченными лицами.

В МИД отметили, что полное завершение Азербайджаном процесса возврата военнопленных, заложников и других захваченных лиц может создать конструктивную среду для реализации заявления от 9 ноября.

Вопрос: На совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в препятствовании реализации положений трехстороннего заявления от 9 ноября. Как Вы прокомментировали бы это заявление?

Ответ: При рассмотрении реализации положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. следует руководствоваться очевидными фактами, а не произвольным толкованием этих заявлений. А факты таковы.

Через месяц после подписания заявления азербайджанские войска нарушили первый пункт заявления, согласно которому стороны должны оставаться на своих позициях, и начали наступление в направлении сел Хин Тагер, Хцаберд Гадрутского района Арцаха, и впоследствии они оккупировали эти населенные пункты, убили и взяли в плен армянских военнослужащих.

В отличие от Армении, Азербайджан не выполнил 8-й пункт заявления от 9 ноября, согласно которому должен был состояться обмен военнопленными, заложниками и другими захваченными лицами. Более того, армянские военнопленные подвергаются судебному преследованию, что также является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Вооруженные силы Азербайджана 12 мая проникли на суверенную территорию Республики Армения и продолжают находиться на ней. Следует отметить, что азербайджанские воинские части вторглись в Республику Армения с территорий, над которыми Азербайджан установил контроль после заявления от 9 ноября. Другими словами, Азербайджан выступил против конструктивного подхода армянской стороны к реализации заявления, и проводит политику посягательства на территориальную целостность Армении, подрыва региональной безопасности и мира. То, что азербайджанские воинские части находятся на территории Армении, фактически пофдтвердил президент Азербайджана, заявив, что «Зангезур - земля наших предков».

В последнее время Азербайджан делает заявления, отрицающие Нагорный Карабах как территориальную единицу, что, в свою очередь, нарушает пункт 7 заявления, в котором стороны, включая и Азербайджан, согласовали термин «территория Нагорного Карабаха».

В вопросе реализации положений заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. о разблокировке коммуникаций Армения была и остается наиболее конструктивной. К сожалению, при столь конструктивном подходе Армении, азербайджанская сторона своими официальными публичными заявлениями активно эксплуатирует идею «открытия коридора», что недопустимо, и полностью искажает содержание трехсторонних заявлений. Примечательно, что наряду с этими домыслами Азербайджан, с одной стороны, предъявляет Армении ложные территориальные и исторические претензии, и с другой стороны, азербайджанские воинские части проникли на суверенную территорию Республики Армения.

Что касается обвинений, что Армения не помогает Азербайджану в разминировании территорий зоны конфликта, следует подчеркнуть, что заявление от 9 ноября не содержит никаких положений о сотрудничестве между сторонами в области разминирования. Нелишне будет напомнить, что Азербайджан традиционно выступал против возможности сотрудничества с Арменией и Арцахом в этом направлении. Более того, в 2017 году “благодаря усилиям Азербайджана” в Ереване был закрыт Офис ОБСЕ, на том основании, что ОБСЕ участвовала в программе гуманитарного разминирования.

Не имея никаких обязательств по сотрудничеству в разминировании, армянская сторона, тем не менее в качестве выражения доброй воли через третьи стороны предоставила Азербайджану информацию.

Полное завершение Азербайджаном процесса возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц может создать конструктивную среду для последовательной реализации положений заявления от 9 ноября.