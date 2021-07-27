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Глава общины Ерасх, получивший ранение, вернулся к своим повседневным делам

Глава общины Ерасх, получивший ранение, вернулся к своим повседневным делам

Глава общины Ерасх Радик Огикян, получивший ранение при обстреле азербайджанских вооруженных сил идет на поправку. Он сообщил, что вернулся к своему распорядку дня. Как сообщает Арменпресс, Огикян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Я рад сообщить вам, что выздоравливаю, и вернулся к своему распорядку дня», - написал Огикян.

Глава общины Ерасх Араратской области Радик Огикян в результате обстрела противника, совершенного 11 июля  участка Ерасх армяно-азербайджанской границы, получил легкое ранение. Радик Огикян был ранен при тушении пожара, возникшего из-за обстрела со стороны азербайджанских вооруженных сил.


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