В Армении возросло количество пожаров
10:38, 27 Июль, 2021
Из-за рекордно жаркой погоды количество пожаров в Армении резко увеличилось. В первой половине 2021 года в стране зарегистрировано 5% -е увеличение количества пожаров. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС РА
Большинство пожаров в этом году зарегистрировано на травянистых участках.
В летние месяцы причиной возгорания, по неосторожности, часто бывают граждане, которые проводят свой досуг на природе.
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