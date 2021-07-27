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В Армении возросло количество пожаров

В Армении возросло количество пожаров

Из-за рекордно жаркой погоды количество пожаров в Армении резко увеличилось. В первой половине 2021 года в стране зарегистрировано 5% -е увеличение количества пожаров. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС РА

Большинство пожаров в этом году зарегистрировано на травянистых участках.

В летние месяцы причиной возгорания, по неосторожности, часто бывают граждане, которые проводят свой досуг на природе.


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